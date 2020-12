tmw radio Ferrero: "Non vedo l'ora di battere la Roma, va subito in depressione..."

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nel corso dell'intervista rilasciata a 'TMW Radio', s'è soffermato a lungo anche sulla Roma: "Non vedo l'ora di batterla. E' una squadra discontinua, con giocatori meravigliosi ma che va subito in depressione. Sono un po' spocchiosi questi ragazzi. Fonseca? Per esempio guai a chi mi tocca Ranieri, ma serve una società forte dietro in certe situazioni. Serve una società presente, con un presidente che deve prendere delle decisioni".