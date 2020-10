tmwradio Ferri: "Atalanta grande in Italia e in Europa. Il nostro calcio è cresciuto"

Nella sua intervista a TMW Radio, l'ex difensore, Riccardo Ferri, ha parlato anche del calcio italiano: "Io ho visto una crescita. Per esempio l'Atalanta, step by step, si sta ritagliando un ruolo da grande squadra in Italia ma anche in Europa, dov'è rispettata. A livello italiano per me siamo molto cresciuti, basta vedere anche il Milan, che secondo me può far bene anche in Europa, e la Lazio che ha acquisito esperienza. Pure il Napoli...".

