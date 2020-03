tmwradio Galderisi: "Rinvio Euro2020? La UEFA ha voluto correggere alcuni suoi errori"

Giuseppe Galderisi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del rinvio di Euro 2020 e delle gare UEFA giocate la scorsa settimana: "Le Coppe dovevano essere fermate prima. È stato assurdo anche far giocare le partite a porte chiuse. Il calcio serve per portare gioia alla gente e quelle gioie non si devono perdere. Non sarà semplice ma anche la UEFA rinviando Euro 2020 sta cercando correggere qualche errore fatto prima”.

