TMW RADIO - Ielpo: "Giampaolo? Sbagliato arroccarsi sulle proprie idee"

L'ex portiere Mario Ielpo ospite di TMW Radio a 'Stadio Aperto':

Ranieri è l'uomo giusto per risollevare la Sampdoria?

"La risposta è sicuramente sì. Lo ricordo il mister, è bravissimo e trascina il gruppo. Anche nei momenti difficili, ti dà sempre la certezza di poter riuscire comunque a raggiungere l'obiettivo. Trasmette tranquillità".

Su Pioli al Milan:

"Mi aspetto di vedere più pragmatismo, Pioli mi sembra più attaccato alla realtà del campo rispetto a Giampaolo. Mi immagino di vedere un Milan più concreto e più aggressivo, non bloccato nel seguire a tutti i costi determinati schemi. Il matrimonio precedente non è riuscito, penso che un allenatore non può mai rimanere arroccato sempre sulle proprie posizioni. Quando hai una determinata rosa a disposizione, devi trovare il modo migliore per vincere le partite. O cambi i giocatori o cambi quel tipo di gioco: se non si cambia nulla si fallisce".

Maldini e Boban hanno ancora bisogno di tempo?

"Il problema fondamentale è che quando la proprietà non è coinvolta al 100%, diventa tutto più difficile. Ci vuole passione. Le dinamiche del calcio sono diverse da quelle di altre realtà commerciali".

Quali sono i singoli che hanno reso molto al di sotto delle aspettative?

"Bennacer e Piatek si sono persi. Piatek ha avuto un crollo verticale, anche se già era cominciato sul finale della scorsa stagione. Il calo di Bennacer è spiegabile anche in base alla sua avventura in Coppa d'Africa in estate, una costante anche per altri giocatori".

È troppo ottimistico pensare al Cagliari in lotta per l'Europa League?

"Sulla carta no. Non è partito benissimo per i due infortuni di Cragno e Pavoletti, poi si è rimesso in strada. Con il loro rientro penso di sì, può lottare per l'Europa. Pavoletti davanti è tanta roba. Farà un buon campionato, non come l'anno scorso".

Momento positivo per i portieri italiani. Chi credi farà giocare titolare all'Europeo Mancini?

"Credo Donnarumma. Le intenzioni di Mancini sono chiare sul ruolo, tra l'altro ha finito l'anno molto bene. Anche Sirigu è veramente forte".