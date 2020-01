© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore e mister Giuseppe Incocciati è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi più importanti della Serie A. Queste alcune battute sulla Juventus: "Ha qualche punto in meno ma è comunque prima in classifica. Sono gli altri che rincorrono. Ci sono però più pretendenti dietro, squadre che si sono attrezzate. Se giochi sotto ritmo, puoi perdere anche con il Napoli, che aveva dato cenni di risveglio. Ho visto una Juve spenta, non so se dovuto ad un fattore psicologico. Ma non voglio crederlo, sarà una scarsa interpretazione fisica della gara".

