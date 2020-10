tmwradio Juve-Napoli, avv. Afeltra: “Così basta un solo positivo per rinviare una partita"

vedi letture

La mancata disputa di Juventus-Napoli tiene banco. Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’avvocato Roberto Afeltra: “Il Napoli non doveva pensare di agire non partendo. D’accordo avere due positivi, però la trasferta non è vietata se ancora non vengono prese delle decisioni da chi di dovere. Poi non capisco come abbia potuto il Ministro della Salute annunciare in anticipo che non si sarebbe giocata la gara dal momento che il Ministro dello Sport ancora non si era espresso a riguardo”.

Decide sempre l’autorità sanitaria?

“Certamente. L’autorità sanitaria può permettersi di dire se ci sono o meno le condizioni giuste per giocare. Dalle prossime volte, basta solo che una società abbia un positivo, affinché si possa rinviare una partita”.