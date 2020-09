tmwradio Lanna: "Dzeko sarebbe stato perfetto per CR7. La Roma deve trattenerlo"

Marco Lanna, ex difensore, ha parlato del mancato arrivo di Dzeko alla Juventus a TMW Radio: "Credo fosse adatto per CR7. Fossi nella Roma non lo farei andare via se non per offerte importanti: è rappresentativo, ha personalità e in campo internazionale la sua presenza intimorisce i difensori avversari. In più si parlava di Milik: ottimo giocatore anche lui, ma dovresti far ambientare un nuovo giocatore. Dzeko è un po' avanti con l'età ma ancora due-tre stagioni buone può farle. Non è facile neanche lui sapere che la società era incline a venderti più di una volta... Io non prescinderei mai da uno come Dzeko".

