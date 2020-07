tmwradio Lerda: "Crotone in A grazie a una proprietà solida. Sanno fare calcio vero"

Intervenuto nella serata di ieri a TMW Radio Franco Lerda ha analizzato la fantastica stagione del Crotone culminata con la seconda, storica, promozione in Serie A del club calabrese: "La stagione con me (2009/10, ndr) non fu buona, bensì ottima. Facemmo un campionato importante, anche perché eravamo appena stati promossi dopo che la società veniva da un periodo non felicissimo, e una retrocessione che costò un sacco di quattrini. A Crotone fanno calcio vero, e lo facevano già allora. Ursino, insieme a Gianni Vrenna e suo figlio, sta crescendo molto: c'è una proprietà molto solida, e una società organizzata, in cui ognuno sa cosa deve fare. Beppe Ursino si guarda un sacco di partite e di giocatori durante la settimana, è uno attivo, una persona perbene, equilibrata. Nato e cresciuto a Crotone, una città in cui chi fa il calciatore sta bene, meno difficile da vivere. Nelle difficoltà Ursino sta sempre a fianco dell'allenatore, ogni settimana c'è un incontro con Vrenna e i suoi uomini in cui si mettono i problemi sul tavolo. Si fa calcio vero. L'anno scorso hanno sbagliato, ma si sono subito ripresi: sanno dove andare a toccare".