TMW RADIO - Lucchesi: "Pogba può tornare. Tonali? Juve o Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo italiano, è intervenuto su TMW Radio durante Stadio Aperto.

Verona, Parma e Cagliari sono le sorprese del campionato?

"Si ma sottolineo in modo particolare il Verona. È la vera sorpresa del campionato con merito e non con fortuna considerando i soldi spesi sul mercato. Non spendono quanto producono. Hanno già incassato molti soldi e possono fare una squadra competitiva anche l’anno prossimo".

Fiorentina-Atalanta, affidata a Mariani sarà una gara delicata viste le dichiarazioni di Commisso?

"Sarà una sfida difficile. La Fiorentina si è arrabbiata per una decisione non congrua. Indipendentemente dal VAR. Sarà un sabato infuocato ma spero che non succeda nulla. Mi auguro che non ci siano problemi ma temo che ci saranno".

Il ritorno di Pogba alla Juve è possibile? Tonali dove finirà?

"Pogba può tornare in bianconero. Secondo me è un’operazione che si può fare ed è nelle corde della Juve. Se prendi Pogba devi vendere sicuramente qualcuno. Faranno una valutazione tecnica. Se lo compri a zero, lo vendi a 120 milioni e poi lo ricompri a 60 è una buona operazione. Ha delle qualità straordinarie. Tonali andrà alla Juve o all’Inter, non vedo altre soluzioni".

A Roma nel giro di due anni sono spariti Totti, De Rossi e Florenzi. C’è sotto una strategia?

"Non riesco a darmi una spiegazione a questo allontanamento da Roma dei romani e romanisti. Non credo che la memoria e le radici si possano azzerare. Antonioni a Firenze e Totti o De Rossi a Roma servono. Nella nuova Roma di Friedkin ritorneranno le vecchie bandiere e non per fare le figurine"

Spalletti e Allegri dove alleneranno?

"Secondo me tutti e due troveranno una panchina. Allegri all’estero e Spalletti in Italia. Spalletti ha molta voglia di ritornare ad allenare. Allegri credo andrà in Inghilterra"

Ci sarà posto di Florenzi nella Roma nei prossimi anni?

"È stata fatta una valutazione tecnica. Fonseca ha optato per altre soluzioni. Non vale lo stesso discorso di De Rossi e Totti. A Valencia avrà l’opportunità di esprimersi per giocarsi un posto all’Europeo".

Gattuso rimarrà a Napoli?

"Credo proprio di si. Mi risulta che abbia un ottimo rapporto con la società. Ha personalità e ha dimostrato di saper gestire queste situazioni. Sta sistemando una situazione delicata di una grande squadra".

Castrovilli sarà la mezzala più forte in Italia?

"Farà molto bene ma gli sta arrivando troppa pressione addosso che gli fa solo del male. Per ora sta dimostrando di essere un buon giocatore e ha un grande futuro. Aspettiamo a fare paragoni e a dargli la maglia numero 10".

Spal e Brescia si salveranno?

"Faranno molta fatica a salvarsi. Sono due squadre che sono in grande difficoltà. La Spal ha un buon allenatore mentre il Brescia un presidente che ne sa molto di calcio ma sarà dura".