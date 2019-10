© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto in zona mista al termine della gara vinta con il Verona. Queste parole del portiere raccolte da TMW Radio: "Abbiamo avuto un periodo nel secondo tempo non troppo positivo. Il Verona pressava altissimo e noi riuscivamo a costruire. Ci siamo difesi bene, è stato importante non prendere gol. Poi siamo riusciti a segnare ed abbiamo chiuso la partita. Abbiamo concesso un po' di più rispetto a Torino, ma siamo stati più concreti davanti. Ovviamente ci sono delle cose da mettere a posto, ma siamo sulla strada giusta. L'intesa fra Manolas e Koulibaly sta migliorando, lo dicono anche i numeri".