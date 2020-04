TMW RADIO - Nocerino: "Ibrahimovic? Secondo me giocherà ancora. Vuole finire vincendo"

tmwradio Nocerino: "Ibrahimovic? Secondo me giocherà ancora. Vuole finire vincendo"

Antonio Nocerino, ex centrocampista di lungo corso in Serie A ed oggi allenatore delle selezioni giovanili (U15 e U17) di Orlando City, ha parlato in collegamento con Stadio Aperto, su TMW Radio, soffermandosi tra le altre cose anche su alcuni giocatori della Serie A. Su tutti, l'ex compagno al Milan, Zlatan Ibrahimovic: "Cosa farà? Non so, ma secondo me giocherà. Lo farà per vincere, vuole finire vincendo".

C'è qualcuno che le piacerebbe allenare?

"Dybala. Rispecchia quello che ho detto prima: ha sempre il corpo ben orientato, è impressionante".

