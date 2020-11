tmw radio Pancaro sostiene Pirlo: "Conosco le sue idee, la Juventus deve farlo sbagliare"

Intervistato ieri da TMW Radio, l'ex difensore ed oggi allenatore Giuseppe Pancaro ha parlato anche della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "Faccio una premessa: conosco benissimo Andrea, abbiamo trascorso due anni al Milan ricchi di soddisfazione e successi, ed è un ragazzo al quale è impossibile non voler bene per quanto è intelligente. Gli auguro di ripetere quanto ha fatto da giocatore se non di più, ma è normale che essendo alla prima esperienza ha bisogno di essere supportato. Questo è un mestiere dove l'esperienza conta: la società lo deve sostenere qualora arrivassero momenti non positivi, ancora di più di quanto farebbe con un altro allenatore a quel livello. Da quanto si è visto fin qui ha idee chiare, che a me piacciono: cerca di dominare la partita con un calcio propositivo, e non avevo dubbi su questo perché ci avevo già parlato e sapevo quale fosse la sua visione di calcio. C'è bisogno di pazienza e di concedergli qualche errore".