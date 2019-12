TMW RADIO - Parisi: "Ibra? Potrebbe anche smettere. O va al Monza..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Parisi, procuratore sportivo, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Le due romane stanno facendo molto bene....

"Si parte sempre dai dati oggettivi, come le vittorie, la condizione fisica e l'aver preso i giocatori giusti. Va dato merito a tutte e due le società, sia Roma che Lazio, che hanno operato sul mercato con due filosofie diverse. Se la Lazio dovesse rientrare in Champions, potrebbero cambiare le strategie di mercato in estate. Non ci dovrebbe essere bisogno, per esempio, di fare plusvalenze. Oppure alcuni giocatori visto il traguardo raggiunto potrebbero scegliere di rimanere un altro anno lì. Se invece non dovesse centrare l'entrata tra le prime 4 del campionato, ci sarà necessità di capitalizzare. Credo comunque che la società debba mettere in preventivo di cedere un giorno giocatori come Luis Alberto e Milinkovic, per poi investire in altri giovani".

Ibrahimovic?

"Questo tirare per le lunghe potrebbe far pensare che stia per ritirarsi. Le offerte le ha avute, non penso che ne avrà altre nelle prossime due settimane. Se avesse voluto accettarne una, si sarebbe già aggregato con il nuovo club. Poi Ibra ci ha abituato a decisione clamorose, non vorrei che Galliani e Berlusconi siano riusciti a convincerlo di andare a Monza (ride, ndr). Le loro capacità di persuasione sono note a tutti. Non mi stupirebbe se dovesse accadere. Ibrahimovic sceglierà con il cuore e con la testa, non seguendo l'aspetto economico".

Quattro nomi per l'Inter di gennaio: Kulusevski, Vidal, De Paul e Marcos Alonso...

"Per gennaio non lo so. Per Kulusevski c'è una trattativa intavolata con l'Atalanta per giugno. De Paul lo stimo molto, ma non so se abbia le caratteristiche che chiede Conte, che vorrebbe più un centrocampista in grado di inserirsi bene senza palla con una certa forza fisica. Vidal già è un giocatore più fatto. Alonso potrebbe essere uno in orbita Inter, anche per il fatto che il Chelsea potrà operare di nuovo sul mercato".

Una sorpresa di quest'anno?

"Non credevo che Pasalic potesse avere un impatto così importante nell'Atalanta. Ma il lavoro di Gasperini si vede su tutti, penso anche a Malinovskyi, un giocatore richiesto da tutte le big che però è felicissimo di stare lì a Bergamo".