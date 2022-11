Inter, casting per la corsia sinistra: ci sono anche i nomi di Bakker e Parisi

Non solo Adrien Truffert sul taccuino di Marotta e Ausilio per il mercato dell'Inter relativo agli esterni mancini, in caso di addio di Gosens. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima alternativa è Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen, con cui si potrebbe provare ad imbastire uno scambio proprio con il tedesco. L'altro nome è quello di Fabiano Parisi, che pur avendo dalla sua l'italianità, valore che i dirigenti interisti intendono coltivare sempre di più, ha costi proibitivi: per lui l'Empoli chiede non meno di 25 milioni di euro.