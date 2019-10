Maurizio Pistocchi, noto giornalista, condanna la condotta di Giacomelli durante Napoli-Atalanta in merito all'episodio decisivo, il calcio di rigore chiesto dagli azzurri per il contatto Llorente-Kjaer. Queste le sue parole al riguardo su TMW Radio, durante Maracanà, programma di approfondimento del primo pomeriggio: "La postura di Llorente è ideale, è il difensore dell'Atalanta che gli si butta sopra. È rigore netto per il Napoli, non è discutibile. Più chiaro ed evidente errore di questo, c'è solo Iuliano-"Ronaldo".

