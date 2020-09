tmwradio Prandelli: "Chiesa deve giocare esterno: in quel ruolo ti fa 10 gol e 15 assist"

L'allenatore Cesare Prandelli si è collegato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Chiesa deve trovare il suo ruolo? Per me non devi considerarlo una punta, ma un esterno: in quel ruolo ti fa 10 gol e 15 assist. Se però prima fa un ruolo, poi un altro ed infine un altro ancora, diventa difficile. Trovargli un ruolo specifico ti farebbe dire che lì hai chi fa la differenza".