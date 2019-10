TMW RADIO - Sconcerti: "Chiesa non parla, mi sento preso in giro"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, su TMW Radio:

Le maggiori panchine europee traballano: dove vedrebbe bene Allegri?

"Andiamo per esclusione. Non lo vedrei bene a Madrid: non che non farebbe risultati, ma perché lì sono stati fischiati Capello e Ancelotti. Gli allenatori gestori non sono ben visti dai tifosi, che sono quelli che pagano e hanno una grande importanza. Allegri non è mai stato bravo a far divertire lo stadio. Negli altri posti lo vedrei benissimo e secondo me andrà a Manchester, sponda United, molto presto. Una cosa che me lo fa pensare sono i continui rifiuti di Mandzukic alle proposte che gli arrivano. Perché ha già una squadra e sta aspettando Allegri".

Ronaldo in conferenza con Sarri ha lanciato un messaggio ad Allegri?

"Il messaggio è stato diretto, ha detto che quest'anno si diverte di più".

Su Chiesa:

"Perché non parla più Chiesa? Che messaggio è? Mi sento preso in giro. Non mi interessa nemmeno più, conta solo il suo rendimento che è molto sceso. Non si può continuare così. La Fiorentina ha bisogno del suo ritorno. La multa di 2mila euro per simulazione? Le parole di Gasperini furono infami, ma Chiesa paga il suo modo di giocare. Ha sempre un equilibrio precario quando scatta. Non credo sia un simulatore".

Domani Inter-Borussia Dortmund:

"Il doppio confronto serve per capire se è all'altezza del secondo posto. Non è ancora da primo. È una grande squadra, ma non ancora straordinaria".