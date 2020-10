tmwradio Sconcerti: "Eriksen non convince Conte. L'Inter ha la rosa più ampia"

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha parlato anche di Christian Eriksen: "L'Inter ha 2-3 giocatori per ruolo, soprattutto a centrocampo. Eriksen non convince Conte, è questa la verità. Le mancate vendite di giocatori come lui, Nainggolan e Brozovic, a causa degli ingaggi soprattutto, pesano. Ma come opportunità sul campo l'Inter ha una rosa più ampia degli altri".

