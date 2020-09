tmwradio Sconcerti: "Gomez andrà via? Per questo è stato preso Miranchuk"

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti per parlare del mercato dell'Atalanta:

Il Papu Gomez andrà via dall'Atalanta?

"Non lo so, ma è molto difficile rinunciare ai soldi, soprattutto all'età che ha. La tentazione c'è. Non conosco i campionati arabi, ma di sicuro pagano. Capisco che la tentazione sia forte, quindi va messo un punto interrogativo forte su di lui. Per questo è stato preso Miranchuk".

L'Atalanta si ridimensionerà?

"Miranchuk è un gran giocatore. Gomez comunque non può fare di più di quanto abbia già fatto. I dubbi che possa andare ci sono".

