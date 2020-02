TUTTOmercatoWEB.com

tmwradio Sconcerti: "Lazio-Inter finisce 2-1. Ma non so per chi"

Ieri ospite di TMW Radio il direttore Mario Sconcerti pronostica un risultato piuttosto preciso sulla prossima sfida tra Lazio e Inter, pur non sbilanciandosi su una squadra: "Penso finirà 2-1. Ma non so per chi. E' una partita molto aperta. La partita la farà la Lazio, l'Inter aspetterà e ripartirà. Dipenderà molto da ci segnerà il primo gol. La Lazio mi piace più dell'Inter. Lulic e Handanovic assenti? Peserà di più quella dello sloveno. Meret accantonato? E' una scelta tecnica. Meret è un ottimo portiere, questo periodo sarà solo un ricordo. Gattuso insiste su Ospina, perché giudica Meret ancora non capace di gestire la difesa. Ospina invece comanda, cosa che i giocatori chiedono a Meret".