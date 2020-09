tmwradio Sconcerti: "Osimhen, ingresso esplosivo. Quindi va condannato Gattuso"

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà di ieri, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero sulla prima giornata di Serie A: "Pirlo ha vinto 3-0 contro un avversario normale ma con tante novità per i bianconeri. E' giusto che lo si esalti così per un debutto, rientra nelle leggi dello spettacolo che quando un maestro di calcio debutta e vince, avendo alle spalle un 'grande partito', vada celebrato. Di Osimhen ne è stato esaltato l'ingresso, che è stato esplosivo. Ma va condannato anche Gattuso che l'ha tenuto fuori per un'ora".