tmw radio Sconcerti: "Questa non è la prima Juventus in cui Dybala non gioca"

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 05:45 Serie A di di @dimitri_conti

Intervenuto ieri a TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato anche del momento che sta vivendo Paulo Dybala nella Juventus: "In una grande squadra è naturale che ci siano difficoltà a scegliere tra i vari giocatori che hai, e penso che lo sappia anche lo stesso Dybala. Non è la prima volta che gli capita alla Juve, anche in momenti in cui non aveva tutti questi problemi fisici".