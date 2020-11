tmw radio Tacchinardi e la mediana della Juve: "Vorrei trio Bentancur-Arthur-Kulusevski"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato ai microfoni di "Maracanà" su TMW Radio l'attuale linea mediana dei bianconeri: "Rabiot non mi fa impazzire, non lo vedo come perno del centrocampo bianconero. Sta facendo meglio dello scorso anno ma dimostra ancora poca personalità. Bentancur ci mette un'intensità diversa. Mi piacerebbe vedere Arthur basso, Kulusevki e Bentancur esterni di centrocampo", le sue parole.

