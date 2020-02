vedi letture

tmwradio Taibi: "Donnarumma è un fuoriclasse. Ibra? Determinante"

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio.

Grande campionato della Reggina ma manca ancora molto, giusto?

“Il traguardo è ancora lontano, mancano molte partite e dobbiamo competere contro squadre importanti. Devo fare i complimenti al nostro allenatore e ai nostri tifosi che meriterebbero la Serie A. Denis è il nostro trascinatore ed è importantissimo per noi”.

Che impatto ha avuto Ibrahimovic sul Milan?

“Ibra ha dimostrato di essere ancora integro ma soprattutto determinante. Gol e assist nel derby, cosa deve fare di più?!”.

Donnarumma è il miglior portiere in Italia?

“Donnarumma ancora è giovane ma ha l’esperienza di un quarantenne. Secondo me è un portiere straordinario. Meret non è al suo livello. Gigi ha qualcosa in più rispetto a tutti. Lavora ogni giorno e si sta dimostrando un fuoriclasse del ruolo”.

Un commento su Mastour?

“Mastour lo hanno fatto sentire un fenomeno a 16 anni. E si è ritrovato senza contratto. In lui ho visto la convinzione di voler diventare un calciatore. Sta crescendo moltissimo al livello tecnico e mentale. Arriverà il suo momento”.

Ti è dispiaciuto per come è finita la carriera di Montolivo visto che lo conosci?

“Montolivo ha fatto una carriera straordinaria e credo che abbia ricevuto anche qualche offerta per gli ultimi anni. Probabilmente sono arrivate offerte non all’altezza o Riccardo non ha apprezzato i progetti. Potrebbe anche aver staccato la spina perché nauseato da questa situazione”.

Chi vince lo Scudetto?

“Quest’anno più che mai è difficile. Lazio e Inter sono ottime rivali. Se la Juve dovesse vincere non lo farà con la solita facilità”.