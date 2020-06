tmwradio Torchia: "Sarri? Se penso che il Liverpool non vinceva la Premier da oltre 20 anni..."

Davide Torchia, procuratore sportivo che tra i suoi assistiti ha anche Daniele Rugani della Juventus ed Ernesto Torregrossa del Brescia, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "Quanto pesa la Champions League sulla valutazione del lavoro di Sarri? Se penso che il Liverpool non vinceva la Premier League da più di vent'anni... L'ultima volta ancora neanche si chiamava così. In Inghilterra c'è tanta competitività, ma anche in Italia: il fatto è che campionato e Champions possono dare due prospettive diverse. Mi spiego: nel campionato incontri tipologie diverse di squadre, e dura 38 partite, perciò arrivato in fondo chi ha più punti sicuramente ha meritato di più. Ciò dà la possibilità alla Juve di dimostrare che in ogni terreno e in ogni periodo hai dati su cui ragionare. La Champions è diversa: il livello tecnico è più alto, ma incontri anche squadre non nate per scontrarsi, bensì per estendersi. Danno tutte un certo gioco per provare a vincere le partite, ed è normale. Se hai capacità tecniche puoi importi in certi incontri, rendendo le prossime avversarie tutte squadre che devono batterti. Questa versione smart della Champions ha molte partite ravvicinate ed eliminazioni in sfida diretta stile Mondiale, in più in un posto non freschissimo come il Portogallo, anche se sarà bella da vedere. Il torneo è talmente particolare e difficile, non dico che vince chi è più fortunato, ma ci sono condizioni imprevedibili che sono anche il bello del torneo, e vedono andare fuori squadre che magari meritavano di più".