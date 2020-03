tmwradio Torricelli: "Juve, ora la Lazio diventa pericolosissima"

"Il fatto che la Lazio si sia portata avanti fa bene al gruppo e all'autostima. Essere in testa aumenta l'entusiasmo. E poi è fuori dalle Coppe e ha una gestione delle partite diversa rispetto a Inter e Juve. Il fatto di aver giocato la partita e essere avanti è solo un vantaggio per la Lazio, che diventa pericolosissima per la Juventus". Così Moreno Torricelli sul cammino in campionato di Juventus, Lazio e Inter, che lottano per lo Scudetto, durante "Maracanà", trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.