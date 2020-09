tmwradio Valentini: "Da Barella a Locatelli: piccoli azzurri crescono. Ma mancano i gol"

L'ex dirigente della FIGC, Antonello Valentini, ha parlato così a TMW Radio della vittoria della Nazionale italiana contro l'Olanda in Nations League (1-0) lunedì sera: "Piccoli azzurri crescono. Barella e Locatelli su tutti hanno dimostrato tutte le potenzialità per far parte di questa squadra. Certo, è rientrato Jorginho, ma la squadra ha girato bene rispetto alla Bosnia. Mancini ha ricostruito l'anima di questa squadra. Avremmo visto in campo anche Bastoni se non ci fosse stato l'infortunio di Zaniolo, quindi continua la ricostruzione della Nazionale da parte di Mancini. E poi c'è stato il ritorno di Chiellini, sempre un gladiatore. È stata una prova confortante. Forse mancano i gol, perché noi abbiamo costruito parecchie occasioni e abbiamo realizzato solo una rete".