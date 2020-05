tmwradio Valentini: "Il calcio ha diritto a ripartire. Ora è tutto in mano del premier Conte"

vedi letture

Affrontando i temi del momento su TMW Radio, durante Maracanà, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha dato anche la propria percentuale di ripartenza del campionato. Di seguito un estratto dell'intervista: "La percentuale di un eventuale inizio del campionato è molto alta, ora tutto è in mano al presidente del consiglio Conte. Il Cts sta valutando la situazione, dopo le modifiche apportate. Il calcio ha il diritto, come tutti i settori produttivi, a ripartire. Non si possono mettere i bastoni tra le ruote, come ha fatto il ministro Spadafora e il Coni".