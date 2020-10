tmwradio Zaccarelli: "Belotti deve conquistare l'azzurro. Occhio a Caputo"

L'ex calciatore ed allenatore Renato Zaccarelli ha parlato a TMW Radio di Andrea Belotti in chiave Nazionale in vista dell'Europeo: "Se la deve conquistare come tutti, quella maglia. Ha due rivali come Immobile e Caputo, quest'ultimo che sta vivendo un momento molto felice per entusiasmo. Può essere la sorpresa per gli Europei, sempre se il Sassuolo manterrà questo clima. Non dimentichiamoci che hanno anche Locatelli e Berardi ed è davvero una cosa bellissima. Immobile invece gioca con Luis Alberto e Milinkovic-Savic, che di palloni giusti gliene servono... Per un finalizzatore come lui è un bell'avere. Su Belotti invece dico che è il più importante del Torino e tutti giocano per lui, se non segna è un problema per i granata visto che i compagni non fanno molti gol".

