A parlare di Italia ed Euro 2020 a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Renato Zaccarelli.

A Wembley vorrebbero aumentare la capienza nonostante i timori per l'aumento di casi di Covid. Che ne pensa?

"Come calciatori siamo stati sempre abituati a rispettare le regole, la Federazione ha fatto benissimo ad organizzare la bolla per mettere in sicurezza i giocatori. Come noi in Argentina, dove vedemmo ben poco e non sapevamo cosa stesse vivendo il Paese".

Come vede Italia-Austria? Chi sceglierà Mancini a centrocampo?

"Credo che Mancini sappia già cosa fare, li vede tutti i giorni e sa le qualità di entrambi. Se Verratti se lo è portato dietro infortunato è perché lui lo ritiene fondamentale. Certo l'esplosione di Locatelli lo ha messo in difficoltà, ma meglio avere abbondanza. Mancini ha creato un bell'ambiente, per me punterà su Verratti ma sa che può contare anche su Locatelli, che sa inserirsi da dietro e fare gol. Può essere determinante in corsa".

C'è una somiglianza tra questa Nazionale e quella del '78?

"La vedo nella bravura che ha avuto Mancini che, ereditando una Nazionale in grande difficoltà e con pazienza, ha creato un ambiente simile a quei tempi, dove c'è entusiasmo e voglia di stare insieme. Questi ragazzi hanno preso coscienza della loro forza ma adesso arriva il momento della verità. Nel girone avevi l'occasione di sbagliare e recuperare, oggi non puoi più sbagliare nulla".