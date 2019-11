Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Storico allenatore del calcio serbo e spagnolo, in carriera l'unico ad aver guidato Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, Radomir Antic ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Tra i temi trattati, anche Sergej Milinkovic-Savic: Antic, ex ct della Serbia, ne ha parlato senza mezzi termini. "Il problema coi giovani è questo: ha fatto benissimo coi ragazzi ed è stato sovraesposto. Uno della sua età deve stare nelle mani di rappresentanti che non lo mettano sempre sul mercato. Non gli lasciano tranquillità, anche con la Nazionale si discute della sua titolarità: con l'ex commissario tecnico non è stato neanche convocato, sembra ci sia stato qualcosa... A me piace, la sua capacità di entrare dalla seconda linea, nei contropiedi. Uno come lui, però, ha bisogno che il gioco passi dal centrocampo, dalle sue idee. Di essere centrale".