Calcio in lutto, morto il tecnico Radomir Antic. L'unico ad aver allenato le tre grandi di Spagna

Il tecnico serbo Radomir Antic si è spento nella giornata di oggi dopo una lunga malattia. Il 71enne era una leggenda del calcio spagnolo dove ha guidato, unico nella storia, le tre grandi di Spagna: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Proprio con quest'ultimo club Antic ha raggiunto un'impresa storica conquistando nel 1995/96 sia la Liga sia la Copa del Rey. Con il Partizan Belgrado ha inoltre conquistato tre campionati jugoslavi (uno da calciatore e due da allenatore).

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo

