tmw Rennes, Gomis a un passo. Può essere l'erede di Mendy, ma c'è idea Sirigu

Il Rennes è a un passo dall'arrivo di Alfred Gomis, portiere di proprietà del Digione e con un passato tra Spal, Bologna e Salernitana. È lui l'indiziato numero uno per essere l'erede di Edouard Mendy, portiere finito al Chelsea.

LINGUA FRANCESE - Il Rennes, nella short list, aveva Livakovic della Dinamo Zagabria, ma l'idea dei bretoni è quella di avere un portiere che possa comunicare nella stessa lingua. Per questo non bisogna escludere del tutto Salvatore Sirigu, ex Paris Saint Germain, che è un obiettivo nonostante sia fuori dai parametri per lo stipendio che percepisce (intorno agli 1,7 milioni di euro)