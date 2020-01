© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi ha detto sì al Rennes, ma al momento la trattativa è in stand by. Non vi è ancora l'accordo tra i due club sulla formula, il Rennes vuole un prestito secco gratuito fino al 30 Giugno 2020, ma i giallorossi lo vorrebbero oneroso fino al 30 giugno 2021. Se i capitolini non dovessero accettare la proposta il giocatore rischia di rimanere seriamente al Galatasaray dove già da qualche tempo è un separato in casa. Il ritorno in Francia, ma sarebbe un debutto nella Ligue 1, gli permetterebbe di giocare con continuità, apportando esperienza a una squadra ambiziosa come il Rennes. Inoltre da non trascurare il fatto che potrebbe giocarsi le chance di essere convocato da Didier Deschamps per i prossimi Europei.