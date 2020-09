tmw Rilancio Lazio per Fares: 8 milioni più bonus alla SPAL. La chiusura è a un passo

vedi letture

Mohamed Fares è ormai a un passo dal trasferimento dalla SPAL alla Lazio. Dopo il summit di domenica in cui la società di patron Lotito aveva rilanciato, adesso è arrivato un ulteriore ritocco dell'offerta che porterà presto alla fumata bianca. Sul piatto un offerta da 8 milioni di euro più bonus per un'operazione da circa 10 milioni di euro. La società di Ferrara per chiudere chiede 8.5 milioni di euro di parte fissa: una distanza minima per una fumata bianca ormai a un passo. Fares nel frattempo aspetta, forte di un accordo già raggiunto da qualche giorno fino a giugno 2024.