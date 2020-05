tmw Roma, apertura dell'Everton alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Kean

Moise Kean, un nome già trattato la scorsa estate e che in casa Roma potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane. A prescindere da come andrà a finire la trattativa per il passaggio di consegne del club, la società capitolina dovrà inserire in rosa per la prossima stagione un altro centravanti da affiancare a capitan Dzeko. Andrà via Kalinic, e l'obiettivo è quello di puntare su un profilo giovane.

In questo senso, tra i nomi che affascinano di più il club giallorosso c'è Moise Kean, classe 2000 passato la scorsa estate dalla Juventus all'Everton per 27.5 milioni di euro. Nel club di Liverpool, l'ex attaccante della Juventus non ha trovato troppo spazio: non è titolare e l'idea di rientrare in Italia sta prendendo sempre più piede nella mente del ragazzo.

Ma a che prezzo? L'Everton dopo una stagione del genere sa di non poter rientrare dell'investimento fatto nell'estate 2019 e ha aperto a una cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.