vedi letture

tmw Roma, botta per Cetin in allenamento. Diawara in parte col gruppo

Due novità nell'allenamento di oggi in casa Roma: a Trigoria il difensore Mert Cetin ha fatto lavoro differenziato per una botta subita ieri in allenamento, ma non preoccupa in vista dei prossimi impegni della squadra di Fonseca. Amadou Diawara è invece tornato a svolgere parte del lavoro in gruppo e verrà valutato giorno per giorno.