tmw Roma, caso Diawara: Longo non si dimetterà. Probabile la risoluzione consensuale

Pantaleo Longo, segretario generale della Roma nell'occhio del ciclone dopo il caso Diawara che è costato alla squadra di Fonseca il 3-0 a tavolino nella gara d'esordio contro l'Hellas Verona, per non il mancato inserimento del centrocampista in lista, non rassegnerà le dimissioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione domani arriverà comunque probabilmente la risoluzione del contratto con la società capitolina.