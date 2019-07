Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Marco Conterio

Potrebbero essere giorni importanti per il trasferimento di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è intenzionato a trasferirsi all'Inter con cui ha già da tempo un accordo di massima. Al momento, però, tra le società permane una distanza di 7-8 milioni di euro: la Roma chiede venti, il club nerazzurro offre 12-13 milioni di euro. Tra oggi e domani il ds giallorosso Gianluca Petrachi è atteso a Milano e chissà che non possa esserci un incontro con la dirigenza meneghina, sempre in città al gran completo.