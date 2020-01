Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, al termine dell'allenamento odierno al Tre Fontane ha rilasciato alcune dichiarazioni ai tifosi presenti. "Siamo molto contenti di farvi gli auguri in questo modo. Siete fantastici come sempre, ci date coraggio e forza. Speriamo che siate orgogliosi di noi, come noi lo siamo di voi. Tutti insieme siamo più forti e possiamo vincere. Buona anno e forza Roma".