TMW - Roma, Fonseca vicino: accordo con lo Shakhtar e ingaggio ridotto

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Paulo Fonseca si avvicina alla Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico si è infatti liberato dallo Shakhtar Donetsk e il club giallorosso pagherà una cifra di circa 2 milioni di euro agli ucraini.

Ingaggio abbassato - Per favorire la trattativa l'allenatore portoghese si è ridotto ulteriormente l'ingaggio, in modo da permettere alla stessa Roma di poter accorciare i tempi e iniziare in modo più rapido a programmare la prossima stagione.