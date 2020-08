tmw Roma in partenza per la Germania. Arrivo a Düsseldorf, poi spostamento a Duisburg

Roma in partenza per la Germania da Fiumicino. La squadra arriverà a Düsseldorf, poi spostamento a Duisburg per il match di giovedì con il Siviglia: in palio ci sono i quarti di finale di Europa League e nella squadra c'è tanta voglia di riscattare un campionato al di sotto delle attese, facendo più strada possibile nella manifestazione.