TMW - Roma, Mancini: "Pareggio giusto. Spirito di squadra fondamentale"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato lo 0-0 di San Siro contro l'Inter in zona mista: "E' un buon punto, figlio del lavoro di tutti anche in fase difensiva. Abbiamo corso tutti tanto. Per fare risultato serviva sacrificio ed è andata bene. Conoscevamo la forza e le debolezze dell'Inter e si è vista la prestazione in campo. Lo spirito è fondamentale per certe gare. Pareggio risultato giusto? Sì, c'è stato grande equilibrio con le occasioni che sono capitate ad entrambe le squadre. Mancato l'ultimo passaggio? Non credo ci siamo demeriti nostri se non c'è stato ma bravura loro. Sono molto forti dietro. Quanto possiamo crescere? Moltissimo. Dobbiamo acquisire consapevolezza della nostra forza. Con il mister lavoriamo tantissimo. Mirante migliore in campo? Antonio ha fatto grandi parate".