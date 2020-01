Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

“Zaniolo come Rocca...zoppo de Roma”. Si apre così la vigilia del derby, con lo striscione della Curva Nord a Trigoria contro il 22 giallorosso. La risposta dei tifosi giallorossi, però, non si è fatta attendere. In 1000 fuori dai cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini per incitare la squadra durante la rifinitura. Cori, fumogeni e sfottò contro la Lazio hanno accompagnato la rifinitura dei giallorossi. Fino a quando la società non ha deciso di aprire i cancelli per far entrare i tifosi.