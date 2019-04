© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta potrebbe presto inserire un nuovo dirigente per la propria Roma. Si tratta di Sven Mislintat, ex Arsenal, che nei giorni scorsi è stato presentato al presidente giallorosso. Ex Borussia Dortmund e Arsenal, Mislintat potrebbe arrivare a prescindere di chi venga scelto come direttore dell'area tecnica perché abituato a lavorare in équipe. Dopo il colloquio fra le parti ci sono riflessioni in corso.