TMW - Roma, Monchi supera tutti. Accordo con Herrera per giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A dispetto delle smentite di oggi, la Roma sarebbe molto vicina al colpo Hector Herrera per giugno prossimo: il messicano lascerà il Porto a giugno e dopo una lunga corte, avrebbe sciolto le riserve e scelto l'Italia per il prosieguo della propria carriera. Monchi avrebbe convinto lui e il suo entourage con un contratto importante e un ruolo centrale nel progetto tattico di Di Francesco, potendo contare sull'appoggio della società per un acquisto di spessore, ma a parametro zero, che possa aggiungere esperienza internazionale ad una rosa, quella giallorossa, che rischia di dover rinunciare ad un altro big in estate e ricca di giovani ancora formare.