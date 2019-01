© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Karsdorp e la Roma, una avventura che potrebbe finire, a breve. L'olandese è stato frenato da ogni tipo di problema fisico e a dispetto dell'investimento fatto diciotto mesi fa, il laterale olandese vorrebbe infatti una squadra per rimettersi in discussione, non accontentandosi di fare la riserva di Florenzi. Allo stato attuale l'unica offerta è arrivata è quella del Feyenoord, sua ex squadra, magari in prestito, ma questa non è una formula gradita al direttore sportivo giallorosso Monchi, che per il momento avrebbe detto al suo entourage di volerlo trattenere nella Capitale.