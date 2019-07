TMW - Roma, per il dopo-El Shaarawy c'è l'idea Abdulkadir Omur

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma guarda in Turchia per sostituire il partente Stephan El Shaarawy. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, i giallorossi starebbero valutando con attenzione l'esterno classe 1999 Abdulkadir Omur. Per il talento turco il Trabzonspor chiede 20 milioni di euro e il club capitolino in queste ore ha già avuto un contatto diretto con i suoi intermediari. Una suggestione intrigante, un innesto che potrebbe essere favorito dalla presenza in rosa dell'altra giovane promessa turca Cengiz Under.