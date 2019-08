© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma cerca il colpo in difesa e il nome nuovo è quello di Shkodran Mustafi dell'Arsenal. Dopo i contatti delle scorse settimane, la pista sembra riaccendersi. L'ex giocatore della Sampdoria è un centrale che è cresciuto esponenzialmente a livello d'esperienza e qualità dal suo sbarco a Londra ma l'approdo alla corte di Unai Emery di David Luiz lo ha messo alla porta.

Le cifre e la formula Contratto in scadenza nell'estate del 2021, il nazionale tedesco è un'occasione che Petrachi (e non solo, su Mustafi ci sono anche altri club all'estero, ndr) sta valutando. Anche a livello di cifre e formula. Perché Mustafi può lasciare l'Arsenal in prestito a numeri contenuti con un diritto di riscatto intorno ai 20-25 milioni di euro. L'ingaggio è all'altezza delle casse della Roma, a 3 milioni a stagione.