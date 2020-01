Fonte: Alessio Alaimo

Il classe 1998 Gonzalo Villar è a Roma, ma l'ok dell'Elche all'operazione non è ancora totale. Nell'affare sono sorte delle piccoli complicazioni, anche perché l'Elche ha diritto solo a una percentuale della rivendita del suo cartellino per accordi avvenuti col Valencia al momento del suo passaggio ai biancoverdi. Coi Taronges peraltro Petrachi sta trattando la cessione di Florenzi: previsti contatti con l’Elche per sbloccare la situazione.